Из-за блокпоста в Седово: Жители осваивают новые морские курорты в «ДНР». Новости

В связи с высокими ценами на главном морском курорте «ДНР» – поселке Седово, жители Донецка все чаще интересуются альтернативными поселками на Азовском побережье. Также в качестве минуса отдыха в Седово отмечают трудность проезда через специальный блокпост, в очереди на который необходимо простаивать несколько часов.

В этой связи местные жители все чаще выбирают отдых в поселке Безыменное, главный минус которого – близость к линии разграничения. Поэтому отдыхающие отмечают, что иногда вдали слышны звуки боевых действий. Также, в отличие от Седово, в Безыменном очень мелкое море, плюс илистое дно.

Но из-за постепенно растущей популярности поселка цены на жилье в этом году поднялись и, по отзывам, сравнялись с Седово.

«Всех, кто постоял на блокпосту в Седово, стало интересовать Безыменное)) Я разговаривал с хозяевами одного пансионата, цены – почти как в Седово, от 1000 до 2000 руб. в сутки (417-833 грн по местному курсу валют, – прим. ред.). С домашними животными нельзя, шумные компании, которые после мангала до утра квасят, тоже не принимают. Море – мелкое, местами ил. Тихо. Вот такую имею инфу», – написал в соцсети Николай.

Относительно отдыха в Безыменном разные мнения:

Тарас: «Был в Безыменном, на "Звездочке" отдыхал. Честно – не понравилось. Условия не очень. Питание тоже на любителя»;

Никита: «Вполне нормально там. Люди приезжают семьями, на пляжах уже довольно людно. Цены на жилье – от 100 до 500 руб. с человека (42-208 грн). Магазины рядом, кафешки всякие. А пансионат всего один работает, насколько знаю, но очень неудобно – далеко от цивилизации»;

Виктория: «Отдыхали в Безыменном в прошлые годы, и в этом году поедем. Отдых хорош для детей. Мелкое море, экономно. Цены на проживание – 150-200 руб. с человека (63-83 грн). Есть подороже, в зависимости от условий. Цены на продукты – такие же, как и Донецке. Нет такого гастрономического разнообразия, как на рынке в Седово, но самые необходимые фрукты, овощи, рыба есть. Из развлечений – яхта: 100 руб. (42 грн) – взрослый и 50 руб. (21 грн) – детский. Еще – банан и таблетка. Скромный спокойный отдых для людей со скромными материальными возможностями»;

Игорь: «Ребята, там же купаться невозможно! Море – по колено. Устанешь по воде шлепать, чтобы окунуться нормально. И дополнительный бонус – ил в 10 метрах от берега. Одна радость – людей мало. Если вам покой важнее – это ваше, но про удовольствие от моря забудьте».

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