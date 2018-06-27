На книжном рынке Донецка: Покупатели – в камуфляже, хит продаж – «Моторола» (Фото). Новости

Книжная торговля в неподконтрольном украинской власти Донецке находится в явном упадке. Об этом заключается в видеосюжете российского интернет-издания, журналист которого посетил в июне профильные ряды рынка «Маяк».

Отмечается, что товар закупается сейчас в России, поэтому и цены соответствующие. А при крайне низких в «ДНР» зарплатах, для жителей покупка книги стала уже роскошью. «Российские цены приводят в ужас дончан. Примет, что книжный рынок сегодня просел – хватает. Закрылся большой книжный магазин на центральной улице Артема ("Эридан", – прим. ред.), закрылся второй книжный магазин, который был расположен здесь же, на рынке "Маяк". И дело не в войне. В городе остаются любители книг, но из-за бедности мало кто может позволить себе покупать книги», – констатирует российский журналист Андрей Багицкий.

Тем не менее, на книжном рынке «Маяк» продолжает работать магазин «Буклет». «Книга в твердом переплете сейчас, все-таки более дорогостоящая, чем раньше. Не получается купить книгу в твердом переплете – покупают в мягком. Уровень доходов сейчас ниже, чем в довоенный период. И оборот серьезно снизился с довоенным временем. Но люди все равно приходят и покупают книги. При этом в 2016-м году люди более охотно приходили. Тем не менее, сейчас к праздникам, например, стараются приобрести что-то», – рассказал продавец магазина «Буклет» Андрей Михальцов.

Он отметил, что сейчас больше спросом пользуется литература о Донбассе – «и не только о войне, т.к. люди уже устали от войны, но по истории региона». «Но люди хотят, чтобы книги о Донбассе были более красочными, иллюстрированными», – уточнил Михальцов.

Как поделилась одна из посетительниц «Буклета», она с сыном сейчас любит просто заходить в магазин – «побродить, посмотреть». «К сожалению, если приобретаем, то только школьную литературу. Нынешнее время позволяет приобретать только то, что нужно на сегодняшний день», – говорит женщина.

Примечательно, что среди покупателей – и представители незаконных вооруженных формирований, но даже среди стеллажей с личной военизированной охраной:

В довоенное время «Буклет» «ломился» от книг, сейчас же литературы в продаже намного меньше, об этом свидетельствует и выкладка на полках – товар «растянут», нижние полки полностью пусты. К слову о пристрастиях донецкого читателя, то маркером «Лидер продаж» помечена книга о «Мотороле» (Арсении Павлове):

Отметим, что цены в «Буклете» в 1,5 раза дороже, чем эти же книги продают в России:

В связи с упадком торговли новыми книгами, в букинистических рядах рынка «Маяк» ситуация более оживленная – просто потому, что старые книги в несколько раз дешевле, чем в том же «Буклете». Сейчас работа на книжном рынке заканчивается рано, уже после 13:00 реализаторы сворачивают свои торговые точки.

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