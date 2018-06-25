В «ДНР» показали, как восстанавливают «Донбасс Арену» (Фото). Новости

В «ДНР» утверждают, что восстанавливают стадион «Донбасс Арена» в Донецке. Об этом сообщается на одном из Youtube-каналов.

Как заявил «управляющий» стадионом Валерий Гаврилов, поле было не ухожено, на стадионе не было отопления, был отключен газ. По его словам, ударной волной от взрыва фермы западной части стадиона были повреждены, как и некоторые части несущих конструкций, а также обрушен стеклянный фасад. «Восстановлены, притянуты, на проволоке это все подвязано», – уверяет Гаврилов.

Также он утверждает, что одно из предприятий готово проверить, какие повреждения есть у здания, и разработать проект с рекомендациями о том, что нужно предпринять, чтобы вновь эксплуатировать его. «Директор» организации «Промстройниипроект» Станислав Маликов заявил, что в 2016 году сотрудники предприятия «угрожающих деформаций не наблюдали». «К мониторингу мы готовы приступить, но не все виды мониторинга мы можем производить», – сказал он.

В «ДНР» также заявили, что не могут полноценно ухаживать за газоном зимой: его засыпает снегом, и весной приходится его восстанавливать, засевать заново. Этим занимаются «начальник» отдела и 3 агронома. По утверждениям работников, газон восстановлен.

Как заявил Маликов, также восстановлено освещение стадиона, и «можно играть». Также он рассказал, что «запустили музей и работу фан-кафе».

Как сообщалось ранее, в конце мая на «Донбасс Арене» снова заработал музей ФК «Шахтер». А в апреле в парке стадиона демонтировали инсталляцию FCSD (аббревиатура названия ФК «Шахтер» на английском языке – Football Club Shakhtar Donetsk), и вместо футбольной команды появились поздравления с майскими праздниками с символикой «ДНР». Осенью 2017 года в Донецке на мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке».

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