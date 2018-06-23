Не «граждане»: В «ДНР» рассказали, кому не дают свои «паспорта». Новости

В «ДНР» разъяснили, когда в получении «паспорта гражданина ДНР» могут отказать. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов сообщила «начальник пресс-службы государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции ДНР» Татьяна Болотина.

«Согласно требованиям "Временного положения о паспорте гражданина Донецкой народной республики", заявление о выдаче паспорта может быть отклонено в случае, если лицо, которое подало это заявление, находится в исправительных учреждениях государственной службы и отбывает уголовное наказание», – сказала она.

«В случае отсутствия у таких лиц документа, удостоверяющего личность, выдается временное удостоверение», – заявила Болотина.

В местных СМИ утверждают, что данный комментарий взяли в связи с тем, что «в последнее время от граждан поступает достаточное количество вопросов, касающихся разъяснений требований "Временного положения о паспорте гражданина ДНР"».

Как сообщалось ранее, пока в «ДНР» не фиксировали случаи подделки «паспортов республиканского образца». По словам «начальника миграционной службы МВД ДНР» Владимира Краснощеки, из выданных уже 190 тыс. «паспортов», по данным на июнь 2018 г., отказ получили примерно 4,7 тыс. человек. «Основания для этого… возбуждение уголовного дела, неуплаченные штрафы и пр.», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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