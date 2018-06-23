Жебривский прокомментировал назначение главы СБУ на Донбассе губернатором Донетчины. Новости

Новоназначенный глава Донецкой областной военно-гражданской администрации генерал Александр Куць в курсе специфики Донецкой области и в ситуации в регионе. Об этом заявил экс-глава Донецкой ОВГА, аудитор НАБУ Павел Жебривский.

«Генерал Куць четко понимает специфику Донецкой и Луганской, местное население и в целом ситуацию в регионе. Еще молодым офицером он работал в управлении СБУ Донецкой области, потом в Киеве. Человек, который не побоялся, и с 2014 года работал на территории Донецкой и обеспечивал борьбу с террористами», – сказал он.

По словам, экс-главы Донецкой областной военно-гражданской администрации президент сам выбирал кандидатуру на эту должность, а у нового руководителя будет возможность сформировать свою команду.

«Думаю, ему нужно немного с хозяйственной деятельностью разобраться. Но там достаточно много классных специалистов департаментов… Патронатная служба и заместители подают рапорты об отставке. Я никому не сказал – уходите, потому что Куць какой-то не такой. У Александра будет возможность выбрать, с кем ему дальше работать. С каждым бывшим моим заместителем он лично знаком», – отметил Жебривский.

«АТО превратилась в Операцию Объединенных сил. Есть угроза, что после Чемпионата мира по футболу Россия активизируется на Донбассе. Президент много разных вещей учел и решил, что на этом этапе нужен такой человек [в качестве руководителя Донецкой области]», – считает экс-губернатор.

Напомним, после того, как Павел Жебривский официально заявил об уходе с поста Донецкой ОВГА, Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об его увольнении по собственному желанию. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 июня. После этого, 19 июня, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил экс-губернатора Донецкой области Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

В среду, 20 июня, Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру начальника управления Службы безопасности Украины Донецкой и Луганской областей генерала Александра Куця на должность главы Донецкой военно-гражданской администрации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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