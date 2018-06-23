Ситуация в пунктах пропуска утром 23 июня: Проезда ожидали 210 авто. Новости

Сегодня утром, 23 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 44,3 тыс. человек и 6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10220 человек и 1180 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9305 человек и 2050 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9395 человек и 1785 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4685 человек и 985 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10655 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 210 авто:

КПВВ «Майорск» – 0/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;

КПВВ «Гнутово» – 40/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Владислав: «8:05. В 7:00 "Каргилл" в Курахово – до моста. Первые партии запускали очень быстро»;

Игорь: «8:35. "Каргилл" в Украину машин 30 и 10 машин льготы».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.