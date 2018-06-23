Якобы «крышевал»: Жебривский о логистических центрах на КПВВ. Новости

Логистические центры, расположенные на КПВВ вблизи линии разграничения, контролируют в большей мере силовые структуры, а не местные органы власти. Об этом заявил экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, который в настоящее время назначен президентом Украины Петром Порошенко на должность аудитора НАБУ.

«Меня обвиняли, что я якобы "крышевал" логистические центры. Просто нужно понять, что это. Сегодня это – КПВВ, после которого идет логистический центр, потом – "ноль". Логистический центр был предложен в 2015 году (президентом Украины Петром Порошенко, – прим. ред.) и задумывался для того, чтобы люди, приезжающие украинцы с оккупированной территории могли купить украинские продукты, за украинскую пенсию, не отдавать [деньги] за российские продукты, а купить за украинскую пенсию украинские продукты и поехать назад», – заявил Жебривский.

«Моя юрисдикция, как руководителя ОВГА, заканчивается на КПВВ, логистический центр – за КПВВ. Там стоял "Фантом" – это фискальная служба, стояла СБУ, дальше стояли пограничники, и после этого – военные. Если так, как пишут, я должен был бы всех, как говорят "взять в долю"», – продолжил экс-губернатор Донецкой области.

«Я спросил у пограничников, сколько там реально [через логистические центры] в месяц переваливалось товаров. Как мне сказали, за апрель месяц аж 300 тонн. Если кто-то считает, что это какие-то неимоверные деньги, ну, слушайте, я – обеспеченный человек, у меня достаточно финансовых ресурсов, чтобы жить и не размениваться. Если какие-то "шариковы" и "швондеры" считают, что ради 10, 20, 30, 50 тыс. грн стоит марать свое имя и вляпываться в это все, возможно, эти люди не понимают, с кем имеют дело», – заявил Жебривский.

Напомним, после того, как Павел Жебривский официально заявил об уходе с поста Донецкой ОВГА, Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об его увольнении по собственному желанию. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 июня. После этого, 19 июня, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил экс-губернатора Донецкой области Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

В среду, 20 июня, Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру начальника управления Службы безопасности Украины Донецкой и Луганской областей генерала Александра Куця на должность главы Донецкой военно-гражданской администрации. В пятницу, 22 июня, президент Украины представил нового главу Донецкой области.

Как сообщалось ранее, средь бела дня в логистическом центре на контрольно-пропускном центре «Майорск» на рынке ящиками отгружают товар. Хотя оптовая торговля здесь – под запретом.

В международной организации Transparency International, занимавшейся исследованием способов торговли с неподконтрольными территориями, подтверждают: логистический центр работает в обход утвержденных норм.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проверят заявление главы Зайцевской военно-гражданской администрации Владимира Веселкина о незаконной торговле с «ДНР» через гуманитарно-логистический центр, расположенный в районе КПВВ «Майорск».

Глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин рассказал, что через логистический центр на КПВВ «Майорск» идут поставки товаров в магазины неподконтрольного Донецка с оплатами «пошлин» на «таможне» «ДНР» и договоренностями с представителями региональных украинских властей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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