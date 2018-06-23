Ситуация в пунктах пропуска днем 23 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 23 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Светлана: «КПП Майорск, украинский. В сторону ДНР. 7:30. Машин 10-15 шт. Очередь – по числу прибывающих в автобусах (10-30 чел.). На "нулевом" человек 50 ждали автобус в Донецк. Мы заполнили "Газельку" и сразу поехали. Машин 10 легковушек из постоянных "зазывал-перевозчиков"»;

Светлана: «11:07. КПП Никитовка. 8:30. В сторону Украины пешая не очень большая, в пятницу больше было. Автобус отправился на "нулевой" в 9:00. В основном выручают и разгружают очередь старенькие 14-а. Легковушек штук 50-60 в 2 ряда»;

«Житель Донбасса»: «Блокпост Горловка. По состоянию на 10:55 утра. Выезд. 140 легковых авто. 41 автобус. 210 человек пешеходной очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Денис: «12:46. "Каргилл" в Украину. Очередь чуть ниже спуска с моста. Льготки нет. Движение есть».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Житель Донбасса»: «11:35. В Еленовке в сторону Мариуполя 140 авто основная и 40 льготная. Пеших человек 100. В сторону Донецка 50 авто, может больше».

КПВВ «Станица Луганская»:

Татьяна: «По состоянию на 9 часов: полный навес в Станицу. Из Станицы – до автостанции».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

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