В Макеевке снова перебои с мобильной связью. Новости

Сегодня, 23 июня, жители Макеевки (Донецкая обл.) в социальных сетях сообщают о проблемах со связью оператора «Vodafone-Украина».

«Снова "помер" МТС. На микрорайоне "Зеленый" его уже нет с пол часа, а как другие районы Макеевки, Донецка? Проведем перекличку», – пишет автор поста.

В комментариях местные жители называют районы, где возникли трудности со связью:

Лена: «Разговаривала по телефону, оборвалось. Думала, глюк. Перезагрузка телефона тоже не помогла»;

Анна: «На Холодной Балке МТС уже около месяца не ловит»;

Александр: «М-н Зеленый – МТС Рип»;

Лена: «Появились палки. При попытки звонка сеть падает и выдает "вызов запрещен"»;

Юлия: «Мама не смогла дозвониться, Бажанова»;

Александр: «Поселок ш. Грузская – его давно нет. Выезжаю на кольцо Капитальной и СМС начинают сыпаться»;

Денис: «В Макеевке говорят, скачок напряжения был»;

Елена: «Макеевка, Советский район с месяц нет связи»;

Галина: «У меня он умер еще месяц назад. Только СМС приходит часа через три, что был звонок. Центр»;

Алексей: «Гвардейка, ЦОФ Кальмиусская МТС помер еще как год назад»;

Натали: «Холодная Балка, МТС 2 недели уже не работает»;

Геннадий: «Ворошиловский (район Донецка). Антенна перечеркнута»;

Анушка: «В селе Макеевки нету связи»;

Виктория: «На Батова, поселок Берестовка, МТС не работает уже две недели, Западная, также ситуация. Только ночью можно дозвониться. Приезжаю в центр, чтобы позвонить»;

Наталия: «У меня работает. Центр Ворошиловского района. Но такие перепады с Водафоном давно и часто: то есть, то пропадает».

При этом пользователи называют районы, где мобильная связь есть.

Аленка: «ДАКИ есть.

Наталья: «Ганзовка есть»;

София: «Макеевка. пос.Калинино есть 100% шкала»;

Александр: «Пушка есть»;

Любовь: «В Солнечном – все в порядке!»;

Людмила: «Гвардейка, МТС есть».

Мобильная связь Vodafone внезапно прекратила свою работу 11 января 2018 года. Ее восстановили 27 апреля в некоторых районах Донецка и в иных отдельных городах неподконтрольных Украине части Донетчины. При этом по словам представителя «Vodafone-Украина» Виктории Рубан осталось много технических проблем. Также она добавила что: «Связь мы включили. Надолго ли это, не знаем. Я бы не давала таких гарантий, что мы всерьез и надолго там восстановили сеть. Пока ситуация такая, какая она есть. Будем смотреть по ситуации. Если мы поймем, что ситуация более-менее стабилизировалась, то дальше уже будут дальнейшие решения. О восстановлении сети, о проведении компенсации, о подключении заблокированных номеров и тому подобное».

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