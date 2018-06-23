В Макеевке снова перебои с мобильной связью. Новости

В Макеевке снова перебои с мобильной связью

ДН

23.06.18 17:04dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 23 июня, жители Макеевки (Донецкая обл.) в социальных сетях сообщают о проблемах со связью оператора «Vodafone-Украина». 

«Снова "помер" МТС. На микрорайоне  "Зеленый" его уже нет с пол часа, а как другие районы Макеевки, Донецка? Проведем перекличку», – пишет автор поста.

В комментариях местные жители называют районы, где возникли трудности со связью:

  • Лена: «Разговаривала по телефону, оборвалось. Думала, глюк. Перезагрузка телефона тоже не помогла»;
  • Анна: «На Холодной Балке МТС уже около месяца не ловит»;
  • Александр: «М-н Зеленый – МТС Рип»;
  • Лена: «Появились палки. При попытки звонка сеть падает и выдает "вызов запрещен"»;
  • Юлия: «Мама не смогла дозвониться, Бажанова»;
  • Александр: «Поселок ш. Грузская – его давно нет. Выезжаю на кольцо Капитальной и СМС начинают сыпаться»;
  • Денис: «В Макеевке говорят, скачок напряжения был»;
  • Елена: «Макеевка, Советский район с месяц нет связи»;
  • Галина: «У меня он умер еще месяц назад. Только СМС приходит часа через три, что был звонок. Центр»;
  • Алексей: «Гвардейка, ЦОФ Кальмиусская МТС помер еще как год назад»;
  • Натали: «Холодная Балка, МТС 2 недели уже не работает»;
  • Геннадий: «Ворошиловский (район Донецка). Антенна перечеркнута»;
  • Анушка: «В селе Макеевки нету связи»;
  • Виктория: «На Батова, поселок Берестовка, МТС не работает уже две недели, Западная, также ситуация. Только ночью можно дозвониться. Приезжаю в центр, чтобы позвонить»;
  • Наталия: «У меня работает. Центр Ворошиловского района. Но такие перепады с Водафоном давно и часто: то есть, то пропадает».

При этом пользователи называют районы, где мобильная связь есть.

  • Аленка: «ДАКИ есть.
  • Наталья: «Ганзовка есть»;
  • София: «Макеевка. пос.Калинино есть 100% шкала»;
  • Александр: «Пушка есть»;
  • Любовь: «В Солнечном – все в порядке!»;
  • Людмила: «Гвардейка,  МТС есть».

Мобильная связь Vodafone внезапно прекратила свою работу 11 января 2018 года. Ее восстановили  27 апреля в некоторых районах Донецка и в иных отдельных городах неподконтрольных Украине части Донетчины. При этом по словам представителя «Vodafone-Украина» Виктории Рубан осталось много технических проблем. Также она добавила что: «Связь мы включили. Надолго ли это, не знаем. Я бы не давала таких гарантий, что мы всерьез и надолго там восстановили сеть. Пока ситуация такая, какая она есть. Будем смотреть по ситуации. Если мы поймем, что ситуация более-менее стабилизировалась, то дальше уже будут дальнейшие решения. О восстановлении сети, о проведении компенсации, о подключении заблокированных номеров и тому подобное».

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