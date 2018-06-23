Наконец-то сгорел гадюшник: Дончане комментируют пожар во дворе дома. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке неизвестные подожгли беседку во дворе многоэтажного дома. Об этом сегодня, 23 июня, сообщают местные жители в социальных сетях.
При этом жители дома пишут, что в ней собирались любители играть в домино и распивать спиртные напитки.
- Виталий: «Может, кому-то надоело, что в ней сидят после 23:00? Как и в любом дворе, и чаша терпения наполнилась»;
- Тимур: «Сгорел весь смысл жизни этих доминошников. К чему теперь стремится? Если все тленно в этом жестоком мире (сказал Петрович и пошел за чекушкой)»;
- Stalker: «У кого-то чаша терпения переполнилась. Как сказал вышестоящий комментатор – отстроят быстро, благо "контингент" знает как лепить подобные "места отдыха"».
- Людмила: «Наконец-то сгорел гадюшник. Директор будет в шоке».
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