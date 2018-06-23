Наконец-то сгорел гадюшник: Дончане комментируют пожар во дворе дома. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке неизвестные подожгли беседку во дворе многоэтажного дома. Об этом сегодня, 23 июня, сообщают местные жители в социальных сетях.

При этом жители дома пишут, что в ней собирались любители играть в домино и распивать спиртные напитки.