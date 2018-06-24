Ситуация в пунктах пропуска утром 24 июня: Проезда ожидали 190 авто. Новости

Сегодня утром, 24 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 июня через КПВВ последовало 39,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 7830 человек и 1030 транспортных средств;

«Марьинка» – 10200 человек и 1980 транспортных средств;

«Новотроцкое» – 8215 человек и 1530 транспортных средств;

«Гнутово» – 3810 человек и 910 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9185 человек.

В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 40/40;

«Марьинка» – 0/30;

«Новотроицкое» – 30/30;

«Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Сергей: «8:47. Кому интересно. Ехал пешим ходом. На КПП Горловка приехал в 6:10 утра. Машин 120+/-, с льготой в два ряда. Бусики, автобусы заканчивались на старом КПП. Пеших человек 70. В 7:35 прошел укр. КПВВ. Так бы всегда. Но сегодня утро воскресенья, и дождь, и конец месяца. Со стороны Украины на КПП не было ни машин, ни людей. На украинском КПВВ в сторону Украины машин не было. Из Украины не обратил внимание. Удачи».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «8:36. Каргил – очередь наверху моста основная и машин 60 льготы. Пешеходов порядка 40-50 чел».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.