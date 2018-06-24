Хлопнули и все конфисковали: В Макеевке переполох из-за закрывшихся ломбардов. Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) по неизвестной причине закрыты ломбарды сети «Стандарт». Заемщики не могут найти и выкупить свои драгоценности. Об этом макеевчане сообщают в социальных сетях.

По данным макеевчанина Георгия, золотые изделия из ломбардов конфисковали 23 июня. Он отмечает, что контактные телефоны сети отключены.

При этом пользователи предполагают, что ломбарды закрылись и вывезли золото из-за проверки. «Может, проверка какая нагрянула и потом все восстановится. Если все так печально, то придется в органы обращаться... Муж только что ходил в местный ломбард. Висит табличка "Временно не работает". Раз временно, то потом все должно восстановиться», – надеется Анна.

«Я сегодня звонила, не надо никуда идти обращаться, все восстановится. И проценты всех людей со вчерашнего дня приостановили, проценты капать не будут, это у них неполадки», – пояснила Юля.

Однако Георгий скептически отнесся к информации о временной приостановке работы ломбардов. «Ну, а что они вам нам напишут: нас хлопнули и все конфисковали?».