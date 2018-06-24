Ситуация в пунктах пропуска днем 24 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 24 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Администратор: «11:14. Ситуация по Горловке в Украину: пешая – небольшая, клетка жиденько заполнена наполовину. Автобусы – не критично, пять перед шлагбаумом и четыре на старой таможне. Автомобилистов порадовать нечем – в два ряда, хвост метров триста от старого шлагбаума. На Донецк – можно сказать, пусто»;

Администратор: «12:28. Блокпост Горловка. По состоянию на 11:20 утра.

Выезд: 140 легковых авто, 23 автобусов, 160 чел. пешеходной очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Вова: «13:57. В Курахово 150 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «12:20. На Еленовке в Донецк машин 10. В сторону Украины льготы 8 машин и 60 общей на 11:00»;

Администратор: «13:42. Еленовка на Мариуполь, почти до поворота».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

При этом Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины по данным на 12:00 дает следующую информацию о накоплении лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения операции объединенных сил в направлении временно неподконтрольной украинскому правительству территории Украины:

КПВВ «Станица Луганская» – 50 человек;

КПВВ «Майорск» – 0 т/с;

КПВВ «Марьинка» – 0 т/с;

КПВВ «Новотроицкое» – 0 т/с;

КПВВ «Гнутово» – 0 т/с

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