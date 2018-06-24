Медицина Мариуполя: Что предлагает город врачам-переселенцам. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) есть кадровый голод среди медицинских специалистов. В некоторых учреждениях укомплектованность врачебными кадрами составляет 60%. Поэтому, если врач-переселенец хочет продолжить карьеру на подконтрольной украинской власти территории, у него есть все шансы найти работу.

Всего в Мариуполе трудоустроены 120 медицинских работников с временно неподконтрольной украинской власти территории. Это медицинские работники всех уровней и категорий. «Благодаря специалистам, которые прибыли из клинических учреждений, и имея богатый опыт клинических учреждений, например, в городе Донецке, нам удалось внедрить очень современные технологии – медицинские и лечебные», – сообщила руководитель управления здравоохранения Светлана Макарова.

Переселенка из Шахтерска Наталия Воздиган (на фото) сегодня – заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию ЦПМСП №4. В родном городе работала врачом терапевтом, стаж – 20 лет. «Всегда хотела быть врачом. Я из семьи медиков. У меня никогда не стоял вопрос кем я буду. Я всегда знала, что я буду не просто врачом, а врачом-терапевтом», – поделилась она.

3 года назад она вместе с семьей переехала в Мариуполь. Работу по специальности нашла сразу. «Я пришла в первое же лечебное учреждение, которое было рядом с квартирой, которую снимали. Меня взяли на работу. Врачи-терапевты в городе Мариуполе нужны. У нас дефицит кадров. Проблемы с трудоустройством не было», – говорит она.

Сейчас Наталия среди лидеров в рамках приписной компании, по которой жители города заключают декларации с терапевтами, педиатрами и семейными врачами. С ней, как с терапевтом, заключили более 640 деклараций.

Чтобы сохранить ценные кадры, городская власть выделяет социальное жилье для врачей-переселенцев. Сейчас на рассмотрение готовятся 20 таких заявок.

Также укомплектовать штат надеются за счет недавно открытого в Мариуполе вуза-переселенца Донецкий национальный медицинский университет. «Большая часть студентов, которые поступают в медицинский вуз – это наши жители, наши специалисты. Имея нашу прекрасно развитую клиническую сеть в Мариуполе, мы имеем возможность обучить этих студентов и они остаются у нас», – отметила руководитель управления здравоохранения.

Недоукомплектованность медицинскими кадрами в Мариуполе связана с рядом причин. Одна из них – низкая зарплата медработников, особенно врачей общей практики. «Конечно, хотелось бы и мы надеемся на то, что изменится оплата труда врача. Потому что на сегодня это одна из самых низких заработных плат по стране среди специалистов с высшим образованием», – говорит Наталия Воздиган.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Общественное ТВ Донбасса»

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