Гондурас с папуасами: В соцсетях обсуждают жизнь в Донецке. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке с 1 июля повышается стоимость проезда в маршрутках. Это вызвало возмущение местных жителей.

Дончане отмечают значительно ухудшившийся уровень жизни на части территории Донецкой области, которую контролирует «ДНР». «Да какая разница, как не было балба так его и не будет: хоть дороже, хоть дешевле», – пишет в соцсети Денис.

«Да, господа,... Жизнь сейчас в Донецке хуже стала чем в 90-х... Мы не просто в жопе, а в конкретной жопе мира. Долбанный Гондурас с папуасами... Ни работы, ни зарплаты, еще и в состоянии войны, то ли какой то х..ни... Печально… Тупо скоро Донецк исчезнет как символ и гордость Донбасса. Опускают просто в край», – отмечает Андрей.

С ними солидарны и другие пользователи соцсети: