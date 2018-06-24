Гондурас с папуасами: В соцсетях обсуждают жизнь в Донецке. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке с 1 июля повышается стоимость проезда в маршрутках. Это вызвало возмущение местных жителей.
Дончане отмечают значительно ухудшившийся уровень жизни на части территории Донецкой области, которую контролирует «ДНР». «Да какая разница, как не было балба так его и не будет: хоть дороже, хоть дешевле», – пишет в соцсети Денис.
«Да, господа,... Жизнь сейчас в Донецке хуже стала чем в 90-х... Мы не просто в жопе, а в конкретной жопе мира. Долбанный Гондурас с папуасами... Ни работы, ни зарплаты, еще и в состоянии войны, то ли какой то х..ни... Печально… Тупо скоро Донецк исчезнет как символ и гордость Донбасса. Опускают просто в край», – отмечает Андрей.
С ними солидарны и другие пользователи соцсети:
- Имя: «Надо не цены в маршрутках повышать, а зарплаты и пенсии. И цены понижать»;
- Женя: «По нам стреляют, цены растут, зарплат и работы нет. Нас тупо наше правительство убивает и наживается на нас»;
- Саня: «Бенз дорогой, хуле не повысить, и продукты поднимутся в цене, надо свою скважину рыть в Донецке, найдем нефть и за*бок»;
- Юрий: «Чем дальше, тем хуже. Авэ, республика»;
- Женя: «Хуже чем 90-ые, тогда хоть войны не было»;
- Владислав: «Давайте не будем забывать, что ДНР создано Россией специально для геноцида населения Донбасса. Как только поняли это, все остальное тоже становится понятно – и цены на проезд, и зарплаты, и очереди на блокпосту, и обстрелы»:
- Дмитрий: «Расходы на проезд до работы – не считаются зарплатой. Работающий нищий – уникальная разработка стран бывшего совка. Это когда зарабатываешь только на еду, отопление и проезд до работы»;
- Владислав: «Это только малый список. А еще прибавь оплату учебных заведений типа фонд школы, ремонт класса и прочее. Коммуналка, интернет, расходы на жизнь (быт химия, лекарства и т.д.). При том что еще бы одеться не мешало бы, но у тебя остается в итоге 32 рубля, которые с пеной со рта отбирают попрошайки».
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