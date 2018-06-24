Жители Донецка рассказали, какие смотрят телеканалы (Фото). Новости

У жителей временно неподконтрольного украинской власти Донецка спросили, какие они смотрят телеканалы. Опрос проводился в районе торгового центра «Золотое кольцо».

Так, большинство дончан назвали государственный телеканал РФ «Россия-1».

Из местных телеканалов «ДНР» в преимуществе – «Юнион». Также смотрят «Оплот ТВ» и «Новороссия ТВ».

Кроме того, смотрят жители Донецка российские телеканалы «ТНТ», «СТС», «НТВ», «360», детский канал «Карусель», «Пятница», «Домашний», «Русский», «Бестселлер». «Все подряд», – отметила женщина.

Из украинских телеканалов во время опроса прозвучал только «Интер».

Мужчина выразил мнение, что по телевизору показывают много не нужной информации. «Хотелось бы больше развлекательных программ, поменьше политики. Хорошего и доброго!», – сказал дончанин.

Другой дончанин поделился, что вообще не смотрит телевизор.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Общественное ТВ Донбасса»

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