В «ДНР»: Как отдыхают на пляжах в центре Донецка (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке уже месяц стоит жара. И горожане используют любую возможность для водного отдыха в городской черте.

Как уже отмечалось, в Донецке насчитывается 19 водоемов, но с 2014 года местная санстанция ни разу не давала разрешения на купание в них.

Один из излюбленных мест отдыха (также не одобренное санстанцией и в этом году) – Нижнекальмиусское водохранилище, расположенное в центре города.

Оно было создано в начале 50-х годов. И с того времени началось обустройство зон отдыха на обоих берегах реки Кальмиус на участках от проспекта Мира до фактически проспекта Дзержинского. Особенно популярным был пляж на правом берегу Водохранилища между проспектами Ильича и Дзержинского (ниже дома быта «Кальмиус»). В 1965 году все пляжи обустроили. Тут были навесы, кабинки для переодевания, питьевые фонтанчики, душевые кабинки, детские горки, кафе. В иные дни пляж заполнялся настолько, что был похож на крымскую Ялту.

Пляж Нижнекальмиусского водохранилища,1957 год

Пляж Нижнекальмиусского водохранилища,1966 год

В 90-х в Кальмиус совершенно безнаказанно стали сливаться разнообразные отходы. Да и постепенное загрязнение реки стекающими с обоих берегов мусорными водами тоже сделало свое дело. Купаться в водоеме стали меньше. А в конце 70-х, когда уровень воды в водохранилище был поднят, территория пляжа намного уменьшилась, и он постепенно приходил в запустение.

В начале 2000-х пляж несколько облагородили. Завезли новый песок, оборудовали лавочки, установили несколько зонтиков и кабинок для переодевания.

Сегодня это место снова стало излюбленной зоной отдыха. Из-за невозможности выехать куда-нибудь на морской берег, донецкие пляжи становятся настоящей курортной меккой.

Как отдыхают горожане на пляже Нижнекальмиусского водохранилища – в фотографиях «Донецких новостей»:

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