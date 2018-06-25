Полтора года без зарплаты: В «ДНР» рассказали о своем военном госпитале. Новости

В «ДНР» начальные полтора года сотрудники созданного в Донецке «первого военного госпиталя» не получали зарплату, в том числе из-за этого на данный момент число работников сократилось на 45%. Об этом в интервью местной газете рассказал хирург данного госпиталя Андрей Полежай.

Он отметил, что госпиталь открылся 6 июня 2014 года, располагается рядом с клинической больницей им. Калинина. Сейчас он действует как дневной стационар. «То есть пришел боец, получил лечение, вернулся в часть. Есть три отделения – терапия, неврология и кардиология, – где пациенты лежат, если им требуется круглосуточное наблюдение, но таких единицы. Основной контингент – те, кто приходит подлечить старые раны», – сказал Полежай.

Всего в разное время в госпитале поработали 186 сотрудников, за время военных действий погиб врач кардиореаниматолог, также из сотрудников двое раненых. «До финиша дошли 105. Кто-то задерживался на месяц, на два. Надо понимать, что и условия-то были своеобразными – волонтерскими. Полтора года мы сидели без зарплаты. Питались в столовой, да. Жили тут же, при госпитале, практически весь личный состав», – продолжил хирург.

Полежай уточнил, что в первые полтора года к ним поступали сначала «ополченцы», возраст которых был от 16 до 60 лет. Основной характер ранений – огнестрельные, осколочные, контузии. Из самых сложных случаев хирург отметил двух «военных»: у одного в теле было 46 осколков от разорвавшегося снаряда и рядом находившихся конструкций, у второго – 62.

Читайте также: