ДТП в «ДНР»: Легковой автомобиль въехал в фуру (Фото). Главная

В «ДНР» произошло ДТП в Макеевке. Об этом 24 июня сообщают местные жители в соцсетях.
Сообщается, что авария произошла 23 июня в 15:20 в районе Чайкинского кольца (в сторону Капитальной): автомобиль Daewoo Lanos въехал в фуру.
В соцсетях местные жители обсуждают причины ДТП:
- Дмитрий: «Зачем?»;
- Сергей: «Не заметил. Фура маленькая, Ланос большой...»;
- Дмитрий: «Тогда понятно»;
- Вадим: «Потому что фура хотела повернуть налево и пересечь сплошную».
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