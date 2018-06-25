ДТП в «ДНР»: Легковой автомобиль въехал в фуру (Фото). Главная

ДТП в «ДНР»: Легковой автомобиль въехал в фуру (Фото)

25.06.18 08:49dnews.dn.uaГлавная

Фото из соцсетей

В «ДНР» произошло ДТП в Макеевке. Об этом 24 июня сообщают местные жители в соцсетях.

Сообщается, что авария произошла 23 июня в 15:20 в районе Чайкинского кольца (в сторону Капитальной): автомобиль Daewoo Lanos въехал в фуру.

В соцсетях местные жители обсуждают причины ДТП:

  • Дмитрий: «Зачем?»;
  • Сергей: «Не заметил. Фура маленькая, Ланос большой...»;
  • Дмитрий: «Тогда понятно»;
  • Вадим: «Потому что фура хотела повернуть налево и пересечь сплошную».

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