Дети играли на остановке: На Донетчине маршрутка сбила мальчика. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) маршрутное такси сбило мальчика. Об этом сообщили очевидцы.

ДТП произошло 24 июня в 20:15 на остановке «Центральный рынок»: маршрутное такси №118 сбило 11-летнего мальчика.

По словам очевидцев, водитель маршрутки ехал очень быстро.

По данным медиков, в результате наезда ребенок получил открытые переломы левого бедра и правой голени. «Скорая» доставила мальчика в травматологию горбольницы №3.

На месте работали сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства ДТП. Согласно предварительным данным, дети играли на остановке, и один из них толкнул мальчика на проезжую часть.

Источник: Сайт города Мариуполя

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