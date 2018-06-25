Ситуация в пунктах пропуска утром 25 июня: проезда ожидали 216 авто. Новости

Сегодня утром, 25 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 37,1 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 7845 человек и 1050 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8715 человек и 1665 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7490 человек и 1645 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3205 человек и 770 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9865 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 216 автомобилей:

КПВВ «Майорск» – 15/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 1/40;

КПВВ «Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

«Ведьма»: «Сегодня в 5:10 на выезд из Горловки в Артемовск (Бахмут, – ред.) – человек около 150, но за полчаса прошли, наполняемость сетки 100-130 человек за полчаса (но это утром, днем не знаю), очередь движется бодренько. Машин 180-200 (1/3 часть – бусы). Комфортненько так теперь стоять, крыша, лавочки, один культурный мусорник (остальное "за бортом") и постоянно наглые (аж до драки) "льготники" – на одного 3-5 сопровождающих. Добираться до БП или пешком или ждать №14 или №100».

КПВВ «Марьинка»:

«Швили»: «7:00 "Каргилл" в Донецк 40 машин и 5 "беременных инвалидов"».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.