Сводка из зоны ООС за 24 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 22 обстрела украинских позиций, 10 раз – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 1 украинский военнослужащий погиб, 4 получили ранения. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении боевые действия велись в районе населенного пункта Крымское. Там противник применял по позициям сил ООС артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, а у Луганского и Новозвановки велись обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении под прицельным огнем находились силы ООС у Марьинки, Авдеевки и Каменки.

На мариупольском направлении в Водяном незаконные вооруженные формирования вели огонь по позициям сил ООС из ствольной артиллерии и минометов калибром 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вокруг Лебединского подверглись обстрелам из танка и артиллерийских систем калибром 122 мм. Также активность противника наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино.

Также в штабе отмечают, что в течение текущих суток противник трижды прицельным огнем из стрелкового оружия беспокоил подразделения сил ООС в районе населенных пунктов Марьинка, что на донецком направлении, Гнутово и Широкино – на мариупольском.

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики 7 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Веселогоровка, Сокольники, Лозовое, Фрунзе, Логвиново. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия».

На момент подготовки материала в «ДНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.