В Украине стало больше переселенцев из Донбасса. Новости

По состоянию на сегодня, 25 июня, в Украине учтены 1 млн 512 тыс. 755 переселенцев или 1 млн 236 тыс. 770 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 18 июня 2018 года в Украине было учтено 1 млн 510 тыс. 708 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц увеличилось на 2047 человек.

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