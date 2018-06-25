Shakhtar Talent Day: В Мариуполе выберут самых талантливых юных футболистов. Новости

Некоммерческий фонд социальных проектов «Shakhtar Social» дает детям возможность попасть в Академию «оранжево-черных». Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Shakhtar Social» организует в Мариуполе (Донецкая обл.) Talent Day-2018. 12 июля мальчики 2005 и 2006 годов рождения примут участие в однодневном турнире, по итогам которого тренеры-селекционеры выберут наиболее талантливых для просмотра в Академии.

Соревнования на поле стадиона имени В.С. Бойко начнутся в 16:00. При себе ребятам необходимо иметь экипировку (футболка, шорты, гетры, щитки, спортивная обувь). Предварительная регистрация доступна по адресу: shtd.mbsoccerevents.com.

Shakhtar Talent Day – это возможность для непрофессиональных футболистов обратить на себя внимание наставников и скаутов 11-кратного чемпиона Украины.

В пресс-службе напомнили, что в июне «Shakhtar Social» уже провел аналогичные турниры в Харькове и Львове.

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