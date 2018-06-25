В «ЛНР» на растяжке подорвался мирный житель, – соцсети. Новости

В «ЛНР» на растяжке подорвался мирный житель. Об этом сообщается в одном из местных пабликов в соцсетях.

Согласно сообщению, в минувшие выходные в окрестностях села Николаевка (Станично-Луганский р-н, неподконтрольная украинским властям часть Луганской обл.) мирный житель подорвался на растяжке.

Также сообщается, что труп мужчины с многочисленными ранениями груди, живота и ног обнаружили местные жители. Кроме того, в паблике пишут, что «подрыв произошел на территории, контролируемой ЛНР, из-за беспорядочного минирования местности».

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