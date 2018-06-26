В «ЛНР» мужчинам приходят «повестки» (Фото). Новости

В «ЛНР» мужчинам снова приходят «повестки». Об этом жители Луганска пишут в соцсетях.

Один из луганчан опубликовал фото «повестки»:

Местные жители отмечают, что подобные «повестки» приходили их знакомым и соседям.

Также люди обсуждают, для чего вызывают мужчин в «военкоматы» и связано ли это со «сборами резервистов»:

Юра: «Я знаю пару человек, которых забирали на переподготовку, повестки приходили на работу!»;

«Другой Луганск»: «Ну так то сборы резервистов, такое раз в год проходит. Может это тоже оно»;

Юра: «Нет, один не служил, он сначала прошел переподготовку, а потом была вторая повестка».

Также жители Луганска говорят о том, что «повестки» оставляют в том числе в почтовых ящиках:

Игорь: «Вчера вечером (25 июня – прим. ред.) в почтовых ящиках в моем подъезде 3 штуки торчали. Правда, те, кому они предназначались, уже в Изварино (доблестно свалили) сидят»;

Евгений: «Повестки выдаются под роспись (внизу отрывной корешок), поэтому из почтовых ящиков они не торчат»;

Игорь: «Тем не менее, повестки были засунуты в почтовые ящики… Значит, кто-то не очень ответственно к этому относится».

В подтверждение своих слов житель Луганска Игорь публикует фото:

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