Тысячи украинских граждан на неподконтрольном Донбассе стали жертвами пыток, – глава СБУ. Новости

Тысячи украинских граждан на неподконтрольном Донбассе и в аннексированном Крыму стали жертвами пыток и грубого нарушения прав человека. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 июня, в ходе брифинга в Киеве сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак (на фото).

«Миллионы наших соотечественников были вынуждены покинуть свои дома и выехать на подконтрольную украинской власти территорию», – напомнил Грицак.

«Те граждане, которые остаются на оккупированных территориях – их ежедневно запугивают, заставляют молчать, кидают за решетки в террористические пыточные», – добавил глава СБУ.

По его словам, с первых дней военного конфликта СБУ документирует факты нечеловеческого отношения и пыток по отношению к «украинским военным и мирным жителям со стороны российских военных, наемников, а также представителей незаконных военизированных формирований».

СБУ также представила 6 сборников со свидетельствами 435 пленных, которые, по словам Грицака, побывали в «лагерях смерти». «У нас есть свидетельства еще почти тысячи украинских граждан, которые подвергались пыткам. Но, к сожалению, не все они были готовы, чтобы их свидетельства были изложены в наших сборниках», – сказал Грицак.

Свидетельства изложены на трех языках: украинском, английском и русском.

Читайте также: