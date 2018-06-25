Грицак рассказал, сколько человек удалось освободить из плена на Донбассе. Новости

С начала военного конфликта на Донбассе в 2014 году удалось найти и вернуть из плена 3224 человека. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 июня, в ходе брифинга в Киеве сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Грицак напомнил, что с 2014 года при СБУ создан и действует Объединенный центр по координации, поиску и освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО (ООС). «Всего в результате кропотливой работы сотрудников этого центра, волонтеров, военных, прокуратуры и других структур нам удалось вернуть или найти 3224 пленника», – заявил Грицак.

Напомним, глава СБУ заявил, что тысячи украинских граждан на неподконтрольном Донбассе стали жертвами пыток.

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