В Украине появляются новые правила и более жесткие требования к переселенцам и ограничение их прав, – правозащитник. Новости

Процедура верификации пенсионеров-внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) нуждается в упрощении, как и весь подход государства к пенсионерам, которые являются переселенцами. Такое мнение высказал старший стратегический юрист Благотворительного фонда «Право на защиту» Олег Тарасенко.

По его словам, кроме верификации существует много других механизмов, которые противоречат закону и по которым пенсионерам-ВПЛ прекращаются выплаты пенсий. «Это и так называемые списки СБУ, это и очередные/вне очередные проверки, это и процесс идентификации в "Ощадбанке" и много других не предусмотренных законом оснований приостановления выплаты пенсий о законности которых, в частности, сказал Верховный суд в недавнем образцовом деле, а также постоянно говорят суды в сотнях дел, которые рассматриваются сейчас», – сказал Тарасенко.

Также правозащитник рассказал, стоит ли ожидать в ближайшее время упрощения процедуры верификации переселенцев-пенсионеров. «Мы очень надеемся, что действительно упрощение произойдет. Однако, последние действия правительства, в частности, принятие постановления 335, говорят о том, что наоборот, появляются новые правила и более жесткие требования к переселенцам и ограничение их прав», – говорит старший стратегический юрист.

Кроме того он добавил, что мысль об экономии средств бюджета является официальной позицией Пенсионного фонда Украины (ПФУ). «В феврале 2016 года ПФУ сделал официальное заявление о том, что благодаря верификациям и проверкам сэкономлено 13,5 млрд грн, которые не были выплачены пенсионерам, которые имеют регистрацию на временно оккупированных территориях. И действительно это, можно сказать, государственная политика, к сожалению, в отношении живых людей, не имеющих средств к существованию. С точки зрения государства это просто экономия. Что на самом деле очень досадно, что так государство относится к людям», – резюмировал Олег Тарасенко.

Напомним, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала Кабинет министров Украины пересмотреть процедуру верификации переселенцев-пенсионеров.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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