Ситуация в пунктах пропуска днем 25 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«V»: «Блокпост Горловка. По состоянию на 09:45 утра. Выезд. 140 легковых авто. 38 автобусов. 300 человек пешеходной очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Алексей: «9:45. "Каргилл": в Украину – на середине моста, льготы машин 50»;

Людмила: «10:05. Марьинка в Донецк: 2-3 машины, все быстро. В ДНР 40 машин»;

Александр: «10:59. "Каргилл" в сторону Курахово – очередь на середине подъема на мост»;

Олег: «13:55. В Курахово на "Каргилле" – внизу на спуске с моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Роман: «10:40. Новотроицкое в Донецк пусто, как всегда. "Перлына" в Украину – пусто. Еленовка в Донецк – сразу на проверку. Еленовка в Украину – 60-80 машин»;

Алла: «12:17. В сторону Волновахи машин 50, льгота – пусто на ДНР»;

Олег: «13:56. В Еленовке в Волноваху машин 30».

КПВВ «Гнутово»:

Ольга: «12:02. В Гнутово в сторону Донецка на украинском блокпосту 10 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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