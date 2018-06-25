«Выбивание» показаний из заложников на неподконтрольном Донбассе поставлено на системную основу, – СБУ. Новости

К пыткам людей на неподконтрольных территориях Донбасса, как правило, причастны российские военные. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 июня, в ходе брифинга в Киеве сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак (на фото).

«Ключевое, что я хочу сказать, что к пыткам (украинских военных и мирных жителей – ред.), как правило, были причастны кадровые российские военные. Они или непосредственно осуществляли пытки, или организовывали такие вещи», – сказал глава СБУ.

Грицак посоветовал перечитать опубликованные свидетельства освобожденных из плена, чтобы убедиться в том, какой ужас они пережили. Также он отметил, что «работа по "выбиванию" показаний, по пыткам, поставлена на системную основу российскими спецслужбами, и это ужасает». «Поэтому мы обязаны и далее будем продолжать эту работу – по документированию нечеловеческого отношения к заложникам», – заявил Грицак.

«На сегодня одной из ключевых проблем является также недопуск международных организаций на оккупированные территории, в места, где удерживаются граждане Украины. Это говорит о том, что российская оккупационная власть боится показать эти места, где фактически по надуманным обвинениям удерживаются пленные в нечеловеческих условиях. Как правило, они пребывают там даже без любого правового статуса», – добавил он.

Напомним, глава СБУ заявил, что тысячи украинских граждан на неподконтрольном Донбассе стали жертвами пыток. Также сообщалось, что с начала военного конфликта на Донбассе в 2014 году удалось найти и вернуть из плена 3224 человека.

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