Мы готовы на любые шаги, чтобы освободить наших ребят, – Климкин. Новости

Украина готова отдать столько осужденных россиян, сколько нужно, чтобы вернуть всех украинских политзаключенных и заложников. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 июня, в ходе брифинга в Киеве сообщил министр иностранных дел Павел Климкин (на фото).

«Во-первых, выдать мы точно никого не готовы», – заявил глава МИД, отвечая на вопрос о том, сколько россиян, которые отбывают наказание в тюрьмах Украины, готовы выдать украинские власти.

«Но мы готовы на любые шаги, я подчеркиваю, любые шаги, которые позволят освободить наших ребят. У нас есть граждане России, которые находятся сегодня тут. У них есть соответствующие судебные решения… Мы готовы принимать эти решения. Все прекрасно понимают, как Россия манипулирует с освобождением не только политических заключенных, но и заложников, но мы продемонстрировали, что дело не в конкретном количестве. Мы готовы отдать столько, чтобы вытащить действительно всех», – добавил Климкин.

По словам главы МИД Украины, на последней встрече в «нормандском» формате он сказал главе МИД России Сергею Лаврову, что на Донбассе есть украинцы, которые находятся в заложниках почти 3 года. «В результате предыдущего обмена их не удалось вытащить. Мы предлагали и такие опции, и такие», – сказал Климкин.

Глава МИД Украины также рассказал, что в присутствии немецкого и французского коллеги показывал Лаврову список россиян, при этом Климкин количество россиян в списке называть не стал. «Ответ был не совсем тот. По результатам встречи было заявление Лаврова о важности дорожной карты», – отметил Климкин.

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