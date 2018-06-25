Донецкую область и Польшу свяжет новый рейсовый автобус. Новости

С середины июля открывается прямой автобусный рейс из Бахмута (до переим. Артемовск, Донецкая обл.) в Варшаву (Польша).

Новый маршрут проходит через Донецкую обл.: Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск, далее – Изюм, Харьков, Полтаву, Киев, Краковец, Люблин.

Автобус будет отправляться из Бахмута в 08:30, прибывать в Варшаву – в 12:50 следующего дня. Время в пути: 28 часов 20 минут.

Первый рейс запланирован на 15 июля.

Цена билета до конечной станции составляет 1188 грн, на некоторых интернет-сервисах уже доступна опция предварительной продажи билетов.

Источник: Вечерний Бахмут