Жалкое подобие: В соцсетях опубликовали фото Путиловского рынка (Фото). Новости

Путиловский рынок временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка – относительно небольшой рынок в Киевском районе города. Он был достаточно востребован и предлагал широкий ассортимент товаров: от одежды, обуви, аксессуаров, товаров для дома до продуктов. Во время боевых действий летом и осенью в 2014 году он неоднократно попадал под обстрел. Осколками и огнем были повреждены торговые контейнеры, снаряд попал в мясной отдел, там начался пожар. Под обстрелами погибли люди.

Сейчас на рынке торговля практически замерла.

Местные жители опубликовали в социальных сетях фото, как выглядит рынок сегодня.

В комментариях под фото пользователи пишут:

Зира: «Жалкое подобие рынка.... А до войны этот рынок был популярен и доступен жителям Киевского района»;

Надежда: «Октябрьский рынок еще красивее»;

Сила: «Покупателей не густо»;

Алексей: Ну что, видно развитие и процветание»;

Яни: «Хорошее подобие совка загнившего стало».

Напомним, житель неподконтрольного украинской власти Донецка Алексей Гришанов побывал под Путиловским мостом, расположенном в Киевском районе города, и от которого начинается зона боевых действий. Данный мост является подъездным путем к Донецкому аэропорту. О своей поездке он рассказал в своем видеоблоге.

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