Из-за «обещалок»: В «ДНР» требуют уволить «министра юстиции» . Новости

Группа «депутатов народного совета ДНР» требует отставки «министра юстиции» Елены Радомской по итогам ее отчета о проделанной работе, с которым она выступила в ходе сессии «нарсовета» 22 июня. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Как отметил в своем выступлении на заседании «депутат народного совета» Евгений Орлов, несмотря на то, что Радомская находится на посту «министра юстиции» уже 3 года и 3 месяца, в отчете о работе она все равно говорит о большинстве злободневных проблем в будущем времени: «В будущем – будет государственный нотариат, в будущем – будут риелторы. По состоянию на сегодня – почему вы не справились с организацией риелторской деятельности?».

Также «депутаты» были возмущены ситуацией с оформлением документов на недвижимость, в частности, через «единые регистрационные центры», в которых уже почти год не могут победить ситуацию с огромными очередями. «Почему вы говорите о запуске электронной очереди, как о свершившемся факте? На самом деле никакая электронная очередь в "едином регистрационном центре" Донецка не введена. И там не просто не записывают людей в обычную очередь, на вашем сайте обещанный сервис записи в электронную очередь не введен. Зачем вы обманываете? Неужели это повод лишь для того, чтобы получить красивую картинку?», – обратилась к «министру» «депутат» Анастасия Селиванова.

В свою очередь «министр юстиции» вынуждена была признать, что в «ДНР» до сих пор не существует «республиканская нотариальная палата», в отличие от «ЛНР». Также Радомская добавила, что рынок недвижимости «ДНР» заполнили черные риелторы – «много проблем и подделок». Она дополнила, что опять-таки в «республике» отсутствует реестр движимого имущества.

По итогам доклада Радомской группа «депутатов» провела совещание и приняла резолюцию о неудовлетворительной работе «министра юстиции».

«В очередной раз мы увидели обещалки, что "скоро мы увидим это", "скоро мы увидим то", "скоро мы заработает нотариат", "скоро заработает ЕРЦ" и т.д. Все 3 года, и 3 месяца, которые Радомская занимает данный пост, мы постоянно слушаем, что скоро все произойдет. На данный момент многие сферы, которые поручены данному человеку, абсолютно провалены. И эти вопросы мы ставим на протяжении долгого периода времени. И не видим диалога. Поэтому мы ставим политическую оценку работы гражданина на данной должности – ее работа неудовлетворительна. Поэтому у нас только один вопрос к данному человеку: когда вы, Елена Владимировна Радомская, уйдете с этой должности? Когда ДНР получит "рабочего" министра?», – озвучил заявление группы Евгений Орлов.

Напомним, «единый регистрационный центр», предоставляющий услуги по принципу «единого окна», был открыт в Донецке в ноябре 2017 года. Здесь оформляют техпаспорта на недвижимость вместо БТИ (бюро технической инвентаризации), а также «регистрируют» недвижимость, в частности, после сделок купли-продажи, вступления в наследство.

Несмотря на заявления «властей ДНР» о решении проблемы, в «ЕРЦ» сохраняются огромные очереди и ограничения в выдаче талонов, люди занимают очередь за талонами в 5 утра. В день их выдают до 100 шт. После подачи документы в «ЕРЦ» оформляют до 120 дней, в целом на оформление документов на недвижимость уходит до года. Несмотря на многочисленные просьбы жителей, в «ЕРЦ» нет дополнительной платной услуги по ускорению процесса. С 1 июня 2018 года, чтобы уменьшить очереди, в «ЕРЦ» запретили обслуживать риелторов.

При этом при покупке-продаже квартиры в «ДНР» придется дополнительно заплатить до 20% от сделки. Кроме того, если в довоенный период стоимость риелторов выражалась в проценте от сделки, то сейчас, при «ДНР», цена фиксированная – от тысячи долларов.

Как отмечалось, все сделки, совершенные с недвижимостью на неподконтрольной Украине части Донбасса не являются легитимными, и квартиры будут возвращены изначальным владельцам после восстановления целостности страны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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