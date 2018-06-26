Пожар в Седово: Как выглядел сгоревший пансионат «до», и что от него осталось «после» (Фото). Новости

В социальных сетях пользователи делятся фотографиями сгоревшего в неподконтрольном украинской власти поселке Седово (Донецкая обл., Азовское побережье) пансионата «У дяди Федора».

«Цены, как будто в Крыму отдыхаешь. Но, на деле, совсем на Крым не похоже))», – считает Сергей.

Отмечается, что «У дяди Федора» – это частный пансионат, расположенный вдалеке от моря. Отдыхавшие здесь констатируют высокие цены на отдых здесь, впрочем, как и в иных местах Седово. «Жаль, конечно, но дереть по 2500 руб. (1042 грн по местному курсу валют, – прим. ред.) в сутки за номер для двоих, в долбанном Седово, тоже не по человечески. И это еще не люкс. Люкс – 4500 руб. (1875 грн). За 10 дней – $750. В Египет можно махнуть», – пишет Александр.

Пользователи выдвигают несколько версий пожара. Больше склоняются к конкурентной борьбе в главном курортном морском курорте «ДНР»:

Андрей: «Конкуренция в стиле 90-х»;

Олег: «Сто пудов конкуренты подожгли! Само полыхнуть на 600 квадратов оно могло вряд ли»;

Зоряна: «Точно.. Конкуренция на единственном курорте рэсспублики)))»;

«Полковник Горводоканала»: «Местные барыги, зарабатывающие на отдыхающих, – самые большие патриоты ДНР. При "биндеровцах" и конкуренции они столько бы не зарабатывали)))»;

Роман: «Вот что значит не проплатить "дань"».

Правда, фигурируют и иные возможные мотивы:

Александр: «Я думаю, проводка не выдержала. Жара, все на кондиционерах»;

Инна: «Думаю, напились в номере и перевернули чего-нибудь, вот и весь расклад»

Максим: «Тут 2 варианта – аполченец в алкоугаре, конкуренты»;

«Пожар произошел по причине короткого замыкания, так как за 4 часа до этого во всем доме выключился свет, вызвали электрика, он сказал, что проводка старая и обгоревшая. Благодаря реакции местных жителей вынесли 9 газовых баллонов», – отмечает Илья.

Обсуждая пожар, люди недоумевают поведением пожарный, в чем также усматривают некий сговор. «А пожарные стояли, смотрели, как 24 номера,48 оконных блоков и 24 дверных блока до конца сгорят? Прикольно!», – подчеркивает Елена.

До данного ЧП мини-пансионат «У дяди Федора» предлагал отдыхающим 3-х местные номера категорий «стандарт», «полулюкс», а также двухкомнатный «люкс». На территории были 2 бассейна, магазин, шезлонги, беседки, мангалы, детский бассейн, песочница с игрушками.

Как сообщалось ранее, пожар в пансионате «У дяди Федора» произошел в ночь на 23 июня. В результате пострадала жительница Макеевки, она получила ожоги 1-й степени, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась. Огнем уничтожено: кровля и перекрытие на площади 672 кв. м, в 24 номерах внутренняя обшивка стен, мебель и вещи, бывшие в употреблении, 48 оконных блоков, 24 дверных блока. Очевидцы пожара утверждали, что эвакуироваться им из горящего здания пришлось самостоятельно, а пожарные приехали, когда весь второй этаж был полностью охвачен огнем.

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