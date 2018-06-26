Заборы и замки: В неподконтрольном Седово пансионаты забаррикадировали выходы на пляжи (Фото). Новости

В единственном курортном поселке «ДНР» – Седово – пансионаты, которые расположились в прибрежной зоне, забаррикадировали доступ к пляжам: поставили заборы и повесили замки. Местным жителям и отдыхающим приходится преодолевать километры, чтобы попасть на другие пляжи. Об этом говорится в видеосюжете одного из «республиканских» телеканалов.

По ул. Школьной с одной стороны расположены частные дома, с другой – пансионаты. Между ними участок 15 на 5 кв. м – выход к морю. С двух сторон – двухметровые заборы. За одним из заборов – выход на пляж, который часто бывает под замком. Чтобы попасть к морю, даже детям нередко приходится перелезать через забор. Как рассказала местная жительница Елена, дети лезут через забор, родители передают детей из рук в руки.

Отдыхающие делятся: 3 минувших дня было закрыто, и чтобы не давать большой круг, приходилось перелезать через ограждение. Этим единственным проходом пользуются и отдыхающие соседних улиц.

Дошло до того, что улицу просто-напросто забаррикадировали: двухметровый синий забор заставляет местных жителей и отдыхающих делать огромный крюк, чтобы попасть на пляж. Ворота практически никогда не бывают открытыми.

Подобная ситуация – и на иных пляжах. Между пансионатами «Золотой берег» и «Волна» есть небольшой проход к морю. По словам отдыхающих, везде все закрыто.

В курортный сезон доступ к пляжам у местных, хоть и с перебоями, но есть. А начиная с октября все пансионаты закрывают любые проходы. И проблема с каждым годом лишь усугубляется. Всего в Седово 2 городских пляжа, но от ул. Школьной придется добираться не менее 20 минут.

Отдыхающие обращаются к «властям» с просьбами принять меры. «Царьки одни. Сюда уже никто не хочет ехать», – считает один из отдыхающих.

При этом в «ДНР» пляж нельзя выкупить – лишь взять в аренду. В этой части в «республике» действует украинское законодательство, согласно которому доступ к морю должен быть беспрепятственным и бесплатным.

Ранее о том, что закрыт пляж пансионата «Чайка», а также о ценах на продукты и жилье рассказал блогер. Также в «ДНР» люди обсуждают в соцсетях иные варианты отдыха – Новоазовск, Безыменное.

Поселок Седово на берегу Азовского моря вот уже четвертый год – главный курорт неподконтрольного Донбасса. Но здесь НВФ «ДНР» на въезде поставили блокпост. Чтобы добраться на побережье надо получить пропуск, как следствие – отдыхающие стоят в огромных очередях.

Читайте также: