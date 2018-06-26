В «ЛНР» в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб мужчина. Новости

В «ЛНР» в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб мужчина. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

В пресс-службе уточняют, что трагедия произошла «в истекшие сутки».

«В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве возле реки Северский Донец в районе Веселенького (административно поселок подчинен Луганску – прим. ред.) погиб мужчина 1960 года рождения. По данному факту ведется следствие», – говорится в сообщении.

Напомним, в минувшие выходные в окрестностях села Николаевка на растяжке подорвался мирный житель.

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