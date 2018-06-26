В «ДНР» полсотни населенных пунктов без света из-за непогоды. Новости

Около полусотни населенных пунктов в «ДНР» были обесточены в результате грозы, дождя и шквалистого ветра. Об этом сегодня, 26 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

«В результате сложных метеорологических условий – грозы и шквалистого усиления ветра – без электроснабжения остались 13 658 абонентов из 49 населенных пунктов», – цитируют местные интернет-ресурсы пресс-службу «МЧС ДНР».

Повреждения линий электропередач произошли сегодня ночью и утром. В частности, отключения электричества были отмечены в районах Горловки, Шахтерска, Ждановки, а также в Чистяково (до переим. Торез) и Новоазовском районе.

В свою очередь, в «администрации» города Донецка также сообщили об авариях на линиях электропередач из-за непогоды. В результате еще более 2-х тыс. абонентов остались без электроснабжения в Пролетарском, Калининском, Куйбышевском и Кировском районах.

В «ДНР» утверждают, что на данный момент специалисты уже вернули свет абонентам в районе Шахтерска, остальные населенные пункты обещают запитать «в ближайшее время».

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