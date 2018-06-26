Тука рассказал о выплатах освобожденным из плена «Л-ДНР» . Новости

Единовременное денежное пособие в размере 100 тыс. грн по состоянию на сегодня, 26 июня, получил 71 освобожденный из плена «Л-ДНР» украинец. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Из 74-х освобожденных из плена в декабре 2017 года 71-му человеку средства компенсации в размере 100 тыс. грн уже перечислены», – написал Тука.

Также он сообщил, что три человека не получили компенсацию по разным причинам: у одного – проблемы с паспортом, двое, по словам замминистра, не обратились за средствами.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. 28 декабря 2017 года Минсоцполитики подготовило проект постановления о выделении материальной помощи освобожденным 27 декабря из плена заложникам. Министерство предлагало выдать каждому освобожденному по 100 тыс. грн. Кабинет министров Украины поддержал проект Постановления Министерства социальной политики о механизме оказания социальной помощи освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» 31 января 2018 года.

По словам первого заместителя главы Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» украинцам все еще не выплатили компенсацию и она просит правительство повлиять на ситуацию.

МинВОТ 11 мая опубликовало информацию о порядке получения денежной помощи в размере 100 тыс. грн (единоразово) освобожденным 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года из плена «ДНР» и «ЛНР» украинцам.

Как сообщалось раннее, 14 жителей Донецкой области, которые были освобождены из плена 27 декабря 2017 года и зарегистрировались на территории области, получили по 50 тыс. грн одноразовой помощи из областного бюджета.

Также сообщалось, что, по состоянию на 4 июня, за выплатой одноразовой денежной помощи обратились 65 человек, но деньги они не получили.

Позже стало известно, что начались денежные выплаты украинцам, вернувшиеся из плена «Л-ДНР». На 14 июня 24 человека получили обещанную государством денежную помощь в размере 100 тыс. грн.

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