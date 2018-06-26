Сводка из зоны ООС за 25 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела украинских позиций, 4 раза – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 1 украинский военнослужащий ранен. Об этом сегодня, 26 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское противник применял по позициям сил ООС минометы калибром 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Также активность незаконных вооруженных формирований наблюдалась у населенных пунктов Луганское и Золотое.

На донецком направлении противник применил по силам ООС у Авдеевки и Крутой Балки минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Под прицельным огнем находились также силы ООС у Марьинки, Каменки и Верхнеторецкого.

На мариупольском направлении НВФ применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстреливая позиции сил ООС в районе населенных пунктов Лебединское, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка.

В течение текущих суток НВФ 2 раза открывали огонь. На луганском направлении обстреляны из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции сил ООС в районе Золотого, а из РПГ и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское, что на мариупольском направлении.

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска за минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 159 единиц. Огонь велся с применением минометов калибром 120 мм, вооружения БТР и БМП, гранатометов и прочего. В зоне обстрелов со стороны ВСУ оказались окраины Горловки, в частности, поселок шахты им. Гагарина и Зайцево, а также Докучаевск, село Стыла в его пригороде и Петровское».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Лозовое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».