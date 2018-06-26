В Новогродовке мужчина в ходе конфликта угрожал оппонентам гранатой (Фото). Новости

В Новогродовке (Донецкая обл.) мужчина в ходе конфликта на улице угрожал оппонентам гранатой. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Возле одного из магазинов в Новогродовке между тремя молодыми мужчинами возник конфликт, в ходе которого 26-летний молодой человек в качестве «весомого аргумента» достал из кармана гранату ВОГ-17 и угрожал ею. Прибывшие на вызов полицейские изъяли опасный боеприпас.

Кроме того, в Мирнограде (до переим.: Димитров, Донецкая обл.) наряд полиции изъял патроны у 36-летнего мужчины прямо на остановке общественного транспорта. Так, внимание полицейских привлек мужчина, который на остановке общественного транспорта употреблял алкогольные напитки. В ходе составления административного протокола выяснилось, что 36-летний горожанин имеет при себе патроны. Правонарушитель пояснил, что боеприпасы нашел еще в мае и планировал их сдать в качестве металлолома. Правоохранителями изъяты 55 патронов.

Изъятые в обоих случаях боеприпасы направлены на экспертизу, а в отношении правонарушителей возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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