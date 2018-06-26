В соцсетях обсуждают, сколько времени занимает оформление «паспорта ДНР». Новости

В соцсетях обсуждают, сколько времени занимает оформление «паспорта ДНР»

26.06.18 11:43dnews.dn.uaНовости

В «ДНР» «республиканского паспорта» приходится ждать 2-3 месяца вместо заявленного «властями» 1 месяца ( до 2-х мес. в случае дополнительной проверки, как утверждает «глава миграционной службы МВД ДНР» Владимир Краснощека). Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В «миграционной службе» при этом людям обещают, что забрать «паспорт» можно будет через 45 дней после подачи всех документов:

  • Даша: «45 дней с момента подачи документов»;
  • Надя: «Подавала 1 июня, сказали забрать 16 июля».

Также есть единичные примеры, когда получить «документ» удается в сжатые сроки. «Кировский р-н Донецка, получил ровно через месяц. Главное – все документы и справки собрать», – уверяет Александр.

При этом большинство тех, кто сталкивался с получением «документов», называют гораздо большие реальные сроки ожидания. На деле ждать приходится 2 месяца и более практически всем:

  • Артем С.: «Я в Ворошиловском уже 2 месяца жду»;
  • Артем Ч.: «Сестра через 2 мес. получила»;
  • Сергей: «Ворошиловский – это вообще отдельное государство. Там просто кукуха и понты у начальника. Брат 3 месяца ждал, и ждал бы еще, если б не начал жаловаться»;
  • Елена: «Я сдавала документы в ноябре 19, получила 19 января».

Также людей интересует, не заберут ли украинский паспорт при выдаче «паспорта ДНР»:

  • Марина: «А если получать паспорт ДНР, украинский остается?»;
  • Евгения: «Получила в конце мая, украинский никто не забирает»;
  • Марина: «Замечательно»;
  • Светлана: «Если не меняется фамилия, то не забирают. При смене фамилии украинский паспорт забирают».

Напомним, в «ДНР» документы на квартиры оформляют около года.

Читайте также:

Загрузка...

Комментарии

Загрузка...