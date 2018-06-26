В Станице Луганской во дворе своего дома женщина нашла артиллерийский снаряд. Новости

В Станице Луганской (Луганская обл.) во дворе своего дома женщина нашла артснаряд. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
«В Станично-Луганский отдел полиции ГУНП в Луганской области поступило сообщение женщины о том, что во дворе по месту жительства она обнаружила артиллерийский снаряд. Выездом на место происшествия, в земле на глубине 20 см полицейские обнаружили артиллерийский снаряд калибром 45 мм времен Второй мировой войны. Снаряд передан специалистам ГСЧС для обезвреживания. Данный факт зарегистрирован», – говорится в сообщении.
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