«Народная забава»: В «ЛНР» в сарай бросили гранату. Новости

В «ЛНР» в окно сарая-угольника (помещение для хранения угля) во дворе местного жителя Фащевки бросили гранату. Об этом сообщают пользователи соцсетей в одном из местных пабликов.

«Жителю Фащевки (Антрацитовский район) какой-то озорник бросил гранату Ф-1 в окошко угольника», – пишут в паблике.

Пользователи соцсетей уверены, что гранату бросил один из бывших участников незаконных вооруженных формирований. «Вот уж действительно народная забава в ЛНР – пошвырять гранаты, оставшиеся после "славного боевого прошлого"», – отмечают местные жители.

«Это норма жизни уже давно», – комментирует ситуацию пользователь Алекс.

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