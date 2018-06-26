Новый губернатор Донетчины вручил жительнице Мирнограда ключи от квартиры (Фото). Новости

Сегодня, 26 июня, в Мирнограде (до переим.: Димитров, Донецкая обл.) председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць вручил ключи от квартиры жительнице города из числа детей, лишенных родительской опеки. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.

Квартира была приобретена в рамках региональной программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа на 2018-2020 годы» на условиях софинансирования 50х50 из областного и местного бюджетов. Общая стоимость однокомнатной квартиры составила 93 тыс. грн.

Александр Куць вместе с городским головой Мирнограда Александром Брыкаловым вручили девушке ключи и сертификат на квартиру. Кроме этого, приятным подарком для нее стали новый холодильник и телевизор.

В пресс-службе напомнили, что в рамках региональной программы в 2018 году в Донецкой области запланировано приобретение еще 235 квартир для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа.

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