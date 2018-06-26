По улице Мариуполя неделю текут нечистоты: Есть ли угроза Азовскому морю. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) по ул. Ильинской уже неделю текут нечистоты. Через дворы местных жителей они попадают в коллектор в Кленовой балке, оттуда – в море. Коммунальщики не могут устранить течь. Об этом рассказали местные жители.

Так, местная жительница Елена пошла на прием к главе райадминистрации. «Как нас заливает – никто не знал. К нам приехал заместитель, он видел всю ситуацию, смотрел, к нам подходил начальник участка горводоканала. Нам пообещали в горводоканале, что где-то перекроют и к нам не будет течь, пообещали, что приедет машина и все это откачают», – говорит Елена.

Несмотря на обещания, «реки» на ул. Итальянской не высыхают. Возле люков, где должны были перекрыть течь, установили мотопомпу для откачивания нечистот, но техника не справляется. После каждого откачивания колодец заполняется заново через несколько минут.

По словам заместителя председателя Центральной райадминистрации Олега Зеленского, откаченную воду сливают в дождеприемный колодец. «На балке там строили какую-то фильтровальную установку. По идее, оно должно через эти фильтры проходить. Я предполагаю, что не должно, чтобы канализация в море стекала. Я думаю, такое недопустимо», – сказал он.

Водоотвод в Кленовой балке еще строится. Окончание работ запланировано на конец следующего года. «Видно, что вода по Кленовому ручью попадает уже непосредственно к "Туристу" и может быть даже в Азовское море. Качество воды, по последним данным, там превышало по бактериальному загрязнению», – сообщил начальник управления Госпотребслужбы Андрей Бандурко.

Эти данные Госпотребслужба передала городской власти в прошлую пятницу. Просят проинформировать население, что купаться на пляже в районе гостиницы «Турист» нельзя.

Что касается текущей канализации, то ее ремонт возможен только при наличии экскаватора с большой стрелой. Горводоканал ведет переговоры о предоставлении данной техники.

Зампредседателя райадминистрации обещает не оставлять жителей ул. Итальянской в беде. «Если эта мера с откачкой не принесет результата, то тогда экскаватором прокапают обводную канаву, чтобы она обходила вокруг дома. Чтобы не попадало во дворы», – сказал Олег Зеленский.

Напомним, в Мариуполе в инфекционное отделение городской больницы №4 доставляют детей, искупавшихся в Азовском море. Мариупольские мамы обеспокоены: дети, наглотавшись морской воды, попадают в инфекционное отделение.

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе в воде на пляже «Центральный» была обнаружена кишечная палочка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»

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