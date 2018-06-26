Ситуация в пунктах пропуска днем 26 июня: Очевидцы жалуются на очереди на КПП «ДНР» в Горловке. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 26 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«Житель Донбасса»: «10:11. Блокпост Горловка. По состоянию на 09:50 утра. Выезд. 190 легковых авто. 51 автобус. 600 человек пешеходной очереди»;

Валерия: «Сегодня не проехали! Вернулись! Хочу поделиться впечатлениями "обновленного" ДНР-поста! Это просто ужас! Выехали в 5 утра на машине, стояли по льготной очереди. Простояли до 11 часов ни на одну машину не продвинулись. Оказывается, пост милиции расширили и теперь пешие, подъезжая к шлагбауму должны идти пешком ровно 1 км. Очень страшно смотреть на инвалидов и пожилых людей, изо всех сил пытающихся преодолеть это расстояние. Теперь о машинах. Как мне объяснили на горячей линии за порядок в очереди отвечает сейчас милиция 102. Туда звонить бесполезно. У милиции есть список перевозчиков. Подъезжая к милиции каждый перевозчик дает пачку сигарет, в которой лежат деньги. И они спокойно проезжают без очереди. Раньше перевозчиков было не так много. Сейчас посчитав их, я поняла, что будем стоять до вечера, не сдвинувшись с места. 153 перевозчика, которых я сегодня насчитала. Помимо этих машин едут без очереди сватья, братья, кумовья. Пока стояла минут десять смотрела и стало страшно за простых людей. Даже номера стала запоминать на машинах, которые едут без очереди 8881, 8820, 8848. А про машины, бусы – это вообще отдельный разговор. Так что делайте выводы где мы живем!»

КПВВ «Марьинка»:

Татьяна: «10:07. Направление Курахово – Донецк: украинский блокпост – авто сразу на проверку, пешеходов нет»;

Татьяна: «13:41. Донецк – Курахово: на "нулевом" украинском блокпосту около 50 авто и около 100 пешеходов, на основном украинском авто немного и пешеходов тоже мало. "Каргилл" в сторону Донецка около 20 авто. "Каргилл" в сторону Курахово: машин много, почти до моста и льготы машин 25».

КПВВ «Новотроицкое»:

Светлана: «10:04. Еленовка. Машин 100, движение слабое»;

Светлана: «12:16. Приехали в 7:00 вот только прошли дэнэров. Это я о Еленовке»;

Светлана: «12:37. В сторону Донецка в Еленовке, наверное, где-то машин 30-40. Их было намного меньше в Донецк»;

Светлана: «12:50. В Еленовке за мной очередь, наверное, за туалетами заканчивалась. Думаю, машин 50-60».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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