Страшно смотреть на инвалидов и пожилых людей: В соцсетях рассказали о нововведениях на КПП «ДНР». Новости

В «ДНР» на «благоустроенном» КПП «Майорск», расположенном у поселка Майорск вблизи Горловки, – нововведения. Теперь инвалиды и пожилые люди вынуждены преодолевать пешком 1 км. А затем еще стоять в очереди, пропуская тех, кто дает взятки. Об этом сегодня, 26 июня, сообщают пользователи соцсетей.

Так, очевидцы пишут, что теперь автобус довозит до заправки, где раньше был расположен КПП «ДНР», а люди должны идти пешком около километра. При этом «правоохранители» берут взятки, за которые пропускают перевозчиков, для простых людей очередь в это время не движется вовсе:

Екатерина: «Ехал вчера (25 июня – прим. ред.) муж в Бахмут (до переим. Артемовск – прим. ред.), утром автобус довез до заправки, где раньше КПП было, и дальше люди пешком топали!»;

Валерия: «Сегодня не проехали, вернулись! Хочу поделиться впечатлениями от "обновленного" ДНР поста. Это просто ужас! Выехали в 5 утра на машине, стояли по льготной очереди. Простояли до 11 часов – ни на одну машину не продвинулись. Оказывается, пост милиции расширили, и теперь пешие, подъезжая к шлагбауму, должны идти пешком ровно 1 км. Очень страшно смотреть на инвалидов и пожилых людей, изо всех сил пытающихся преодолеть это расстояние. Теперь о машинах. Как мне объяснили на горячей линии, за порядок в очереди отвечает сейчас милиция 102. Туда звонить бесполезно. У милиции есть список перевозчиков. Подъезжая к милиции, каждый перевозчик дает пачку сигарет, в которой лежат деньги. И они спокойно проезжают без очереди. Раньше перевозчиков было не так много. Сейчас, посчитав их, я поняла, что будем стоять до вечера, не сдвинувшись с места: 153 перевозчика, которых я сегодня насчитала. Помимо этих машин, едут без очереди сватья, братья, кумовья. Пока стояла минут 10 смотрела – и стало страшно за простых людей. Даже номера стала запоминать на машинах, которые едут без очереди: 8881, 8820, 8848. А про машины-бусы – это вообще отдельный разговор. Так что делайте выводы, где мы живем!».

Местные жители пишут о том, что на КПП «ДНР» очень медленно пропускают, и о том, что люди доведены до предела:

Виктория: «Говорят, много людей в несколько рядов (в сторону Бахмута – прим. ред.). ДНР плохо пропускает. С утра не было там света из-за грозы, поздно открылись… Все, кто проходят через этот кошмар, и у кого близкие проходят, держитесь! Врагу не пожелаешь эти проезды по постам… Я вообще не понимаю, они совсем садисты? Как такое возможно: несколько часов на одном месте!»;

Оксана: «Все для народа… Су**, зла не хватает! Довели людей до крайности!»;

«Road Runner»: «Вообще-то, конец месяца, тем более квартала, тем более полугодия, могли бы уже и уменьшиться очереди».

Также люди сравнивают ситуацию с пересечением линии разграничения на Луганщине, а также рассказывают о том, что чтобы проехать быстрее, нужно заплатить:

Денис: «В Станице идти пешком 2 км и лезть через разрушенный мост, колясочники сами не проедут. И чего вы едете на этот б/п, когда на других нет очередей? Перевозчиков не оправдываю, но коммунизма у нас нет, кому-то нужней, чем вам… Через Майорск тоже езжу и тоже без очереди – 500 руб. (208 грн по местному курсу – прим. ред.) от подъезда в Луганске до укр. нулевого, даже по дороге б/п без остановок и проверок. Вам жалко денег? Значит, у вас много свободного времени… На самом КПП водила собирает паспорта, сам оформляет их и минут ч/з 10 проезжаем, мы с автобуса не выходим. Вот я зарабатываю деньги и за них получаю привилегии. А кто не работает – тот не ест»;

Ольга: «Благодарите Бога, что у вас есть здоровье и возможность работать и зарабатывать деньги и ездить без сопровождения. Путь так будет и дальше, но не стоит глумиться и смеяться над другими, у которых нет таких привилегий, как у вас. И все-таки вы соврали в том, что проезжаете без проверок, просто не выходите из автобуса... А водитель вашими деньгами делится с теми, кто вас там быстро обслуживает»;

Валерия: «Вы считаете нормально то, что происходит в Станице? Волосы дыбом! Я живу в Горловке, и вы мне предлагаете ехать за 200 км, чтобы проехать в Бахмут?».

Также местные жители рассказывают о том, что дети – это не только груднички, и с теми, кто старше, приходится стоять в общей очереди. Кроме того, давать взятки для более быстрого проезда для семьи выходит очень дорого. «Моему ребенку 15 лет, везде езжу с ней. Льготы с грудными детьми. Если вы хорошо зарабатываете, у вас нет детей и вы платите только за себя – я за вас рада. Многие женщины ездят с детьми (дети – это не только младенцы) и платят за двоих. Зачем мне ехать через Курахово, если я живу в Горловке? Или если я достаточно не зарабатываю, мне уже в Артемовск (Бахмут – прим. ред.) выехать нельзя? Надо спросить у хозяев жизни… Если вы один едете, то да – можно отдать 500 руб. (208 грн). А если человек едет с семьей? Даже если просто с ребенком, тогда уже 1 тыс. руб. (417 грн) надо отдать. При зарплатах и пенсиях 3 тыс. руб. (1250 грн)», – пишет Лидия.

Также люди отмечают среди нововведений то, что мотоциклы ставят в очередь с машинами:

Светлана: «Как сейчас проезд на мотоцикле на ДНР "Майорск"»;

Дмитрий: «Так же, как и на машине, по-моему. Отдельной очереди вроде нет»;

Ольга: «Теперь мотоциклы приравниваются к машинам, и всех в общую очередь ставят, если только у вас велосипед с моторчиком, то в пешей пройдете».

Напомним, 16 июня незаконные вооруженные формирования «ДНР» в одностороннем порядке прекратили пропуск граждан через линию соприкосновения в пределах дорожного коридора «Горловка-Бахмут». Ранее сообщалось, что на «республиканском» КПП «Горловка» были размещены объявления о закрытии контрольного пункта пропуска на линии разграничения 16 и 17 июня 2018 года. «Мэр» временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки Иван Приходько доложил, что обновленный КПП «Горловка» начнет работу 18 июня и рассказал о нововведениях.

Позже местные жители в соцсетях поделились опытом пересечения КПП и рассказали о том, как «благоустроили» КПП.

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