Цветущий морг, не ставший на колени: Дончане обсуждают подорожание проезда. Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке с 1 июля на основных маршрутах проезд в маршрутках подорожает до 11 рублей (4,6 грн. по курсу местного банка). Соответствующие объявления размещены в транспортных средствах.

Очередное «улучшение» жизни в «республике» вызвало возмущение дончан:

Александр: «То 9, то 11. Сделали бы 10 руб. – удобнее было бы расплачиваться»;

Роман: «А Захар на иномарке катается и на всех дааавно положил»;

Рома: «Поднял пенсии, поднял цены на продукты и проезд. Молодец»;

Виктор: «Пенсионерам по 200 руб. добавят и тут же заберут...»;

Роман: «Да не в двух рублях тут дело, а в том что водилы-хапуги ноют, что им все мало, а сами левак имеют и с проезда и с топлива. А многие тут выживают, а не живут»;

Рома: «Там подняли проезд на 2 руб., там цены на 8-10 руб. Вот и выходит в общем неплохая сумма. На эти копейки жить тяжело, так они еще и поднимают»;

Вася: «Это же какая должна быть зарплата, чтобы позволить такую роскошь – ездить на маршрутном такси? Когда же народ наш начнут уважать!? Дождемся светлых дней, али нет!???».

При этом некоторые пользователи социальных сетей считают подорожание проезда оправданным. «Я считаю, это вполне адекватно. Даже в соседнем ЛНР проезд уже давно по 10-11 руб. А в Мариуполе так вообще троллейбус 4-5 грн. Маршрутки по 6-7 грн», – пишет Валерия.

«Слушайте, но давайте тоже понимать что на обслуживание, ремонт, шиномонтаж, масло, топливо и т.д., тоже нужны деньги! Транспорт тоже требует средств и немалых. Вы хоть раз интересовались, сколько стоит одна покрышка и ее шиномонтаж? А масло в двигатель которое нужно менять? Люди, иногда нужно включать мозги! И думать не только о себе! Сейчас всем тяжело, очень. Кидайте тапки в меня сколько хотите. Это мое мнение» – считает Ольга.

В комментариях повышение стоимости проезда объясняют подорожанием бензина. «Бензин подорожал, уже 100 руб. 2 литра, вот и поднимают цены», – считает Алиса.

Ей оппонирует Алексей: «При чем тут бензин? Люди, вы в курсе что большинство наших перевозчиков работают на газу, метане... А он 22 рубля стоит, и он не дорожал. Вот в чем весь подвох...».

Также горожане считают, что необходимо приводить в порядок городской маршрутный транспорт и продлевать время его работы:

Татьяна: «Все это хорошо и все понятно, что обслуживание транспорта стоит денег, и бензин подорожал, и запчасти дорогие, а помыть маршрутки они не хотят и следить за чистотой в транспорте? А то как в конюшне ездим. Грязь до невыносимости в маршрутках»;

Евгения: «Проезд поднимут, а развалюхи автобусы ремонтировать собираются? Едешь и боишься, чтобы эти корыта не развалились по пути... Еще и грязные, и вонючие»;

Карина: «То есть, цены поднимать они умеют, а продлить время работы этого же транспорта нет... Бесит».

Горожане дополняют, что с 1 июля в зависимости от маршрута стоимость проезда в Донецке составит 10-12 руб.

Напомним, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке с 1 июля повышается стоимость проезда в маршрутках.

При этом в «ДНР» планируется ограничить количество льготников до 20% на один автобус. Причем сделать это «законодательно». «В 2017 году на пригородных маршрутах было перевезено свыше 2,5 миллиона пассажиров, из них более 700 тысяч – льготники. Нередко в одном рейсе находится до 70% льготников», –сообщил «министр транспорта ДНР» Игорь Андриенко.

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